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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor: İsrail terör devletidir | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu: İsrail terör devletidir

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür, insanlık beşten büyüktür. Biz stratejik önemi olduğu kadar krizlere gebe bir ülkeyiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi. Erdoğan, İsrail'in bir 'terör devleti' olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Suriye'nin yeni bir istikrarsızlık sürecine girmesine göz yummayız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini kendimizden ayrı görmüyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Trump ve Rus lider Putin'le anlayış birliği içinde olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 15:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:17
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör devletidir
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Dünyanın dört bir yanından gelen konuklara teşekkür ediyorum. Global bir markaya dönüşen forum için organizasyona destek veren herkesi tebrik ediyorum.

        Dünyada dış politika ve uluslararası ilişkiler alanında önde gelen etkinlikler arasında yer alan foruma özellikle yönelik yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz.

        Diplomasinin insani girişimci ve geleceğe yönelik plan yapabilme kabiliyetini daha fazla öne çıkarmamız gerektiği anlaşılıyor. Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür. Bu tespiti yaparken amacımız böyle bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Türkiye sahip olduğu tecrübe, tarihi beşeri, kültürel zenginlik ve derinlik dolayısıyla dünyaya bu mesajı en rahat verebilecek ülkelerden biridir.

        I. Dünya Savaşı'ndan soğuk savaşa kadar büyük güçler arasındaki yıkıcı rekabetin en fazla hırpaladığı en fazla olumsuz etkilediği coğrafya yine burasıydı. Bugün de uluslararası siyasetin gündemini domine eden birçok sorun savaş, kriz ve gerilim yine bizim yakın çevremizde cereyan ediyor.

        Biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değiliz aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız. Bu topraklardayız, inşallah daha nice asırlar boyunca yine burada olacağız.

        Biz çatışmanın değil uzlaşmanın, ittifakın ve istikrarın olduğun bölgede yaşamak ve geleceğe böyle bir dünya bırakmak istiyoruz. Barışın savaştan daha fazla emek istediğinin farkındayız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ukrayna, Sudan, Libya, Somali gibi yakın dostluğumuz olan ülkelerde nasıl barış ve istikrar için mücadele ediyorsak Afrika ve Asya’da da arabuluculuk gibi inisiyatiflerle sorumluk üstleniyoruz.

        İsrail 1.5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, Filistin halkına apaçık bir soykırım uyguluyor. Buna tepki vermek bizim insanlığımızın bir gereğidir. Masum bebekleri acımasızca katletmek barbarlık değilse nedir?

        360 kilometreye hapsettiği, insani yardım girişimine izin vermediği bir halkın üzerine çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden bomba yağdırmak gaddarlık değil midir? Elimizi vicdanımıza koyalım ve şu soruyu lütfen kendimize soralım. Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? İsrail katlettiği insanlara terörist diyerek kendini aklama peşindedir. Kimse Filistin halkının kahramanca mücadelesini 'terörist' yaftasıyla karartamaz.

        İsrail hükümeti Filistin halkını topraklarından söküp atmaya çalışmaktadır. İşlediği her suç hukuk önünde cevapsız kalan İsrail her seferinde biraz daha pervasızlaşmaktadır.

        Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse terörizm yaftası vurarak karalayamaz. Filistinli kardeşlerimiz 7 Ekim 2023’ten beri dişleri tırnaklarıyla topraklarını savunarak insanların iftihar vesilesi olmuştur. Türk milleti bugün de Filistinli kardeşleriyle tam bir dayanışma içindedir. 500 sene önce topraklarından kovulan tüm İsrail halkını, Yahudileri kapımızı açarak biz bu topraklarda misafir ettik. O günkü Türkiye ne ise bugünkü Türkiye’de aynısıdır.

        Suriye halkı acıya, zulme ve savaşa doymuştur. Suriyeli kardeşlerimize bunları tekrar yaşatma niyetinde olanlar hesaplarını buna göre yapmalıdır. Soğuk kanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamaları, sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir.

        Suriye hükümeti ile aramızdaki mutabakatlar çerçevesinde gerekli bütün adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye üç kıtanın merkezinde yer alan bir ülkedir. Biz Avrupa ülkesi olduğumuz kadar bir Asya ve Afrika ülkesiyiz. Bu üç kıtanın tüm halkları ile aramızdaki bağları daha da ileri taşımanın, komşuluk hukukunu geliştirmenin mücadelesini veriyoruz.

        Yeniden Asya açılımımızla Asya ülkeleriyle siyasi temas ve istişareleri her geçen gün artırıyoruz. Keza Afrika ortaklık politikamızla kazan kazan yaklaşımıyla iş birliğimiz gelişiyor. Doğu Akdeniz ve Ege’de barış ve istikrarın devamını amaçlıyor. Komşumuz Yunanistan ile olumlu atmosferin muhafazası için çalışıyoruz."

        4. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve sürdürülebilir bir barışla sona ermesi hedefimiz. İlk günden beri muhafaza ettiğimiz dengeli tutumumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz.

        Türkiye’nin AB hedefinden uzaklaştığına dair iddia ve eleştirilerin bizim nazarımızda hiçbir geçerliliği yoktur. Bugün kimi Avrupa ülkeleri bundan üç çeyrek asır önce AB’ye hayat veren ufkun, cesaretin, stratejik bakış açısını maalesef ortaya koyamıyor.

        AB mevcut sınamaların üstesinden gelmek istiyorsa buna göre davranmalı bagajlarından kurtulmalı ve Türkiye tam üye olana kadar birlikteki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır. Biz üyelik sürecini ilerletme noktasında hazırız ve kararlıyız.

        AB’den somut adımlar atmasını bekliyoruz. Güçlü bir savunma sanayii olmadan, güçlü bir dış politika olmaz. Türkiye olarak bugünkü özgüvenimizi, savunma sanayii alanındaki atılımlarımıza borçluyuz.

        Bugün bu alanda yüzde 80 seviyesinde yerlilik oranına ulaştık. Böylece kendi göbeğimizi kendimiz keser duruma geldik. Silahlı-silahsız, insansız hava araçlarımız gemilerimiz, tanklarımız, roket ve füzelerimizin yanı sıra pek çok yeteneğimizle kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın çok ötesine geçtik.

        ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize büyük önem veriyoruz. Başkan Trump’ın ikinci döneminde kendisi ile olan yakın dostluğumuzun katkısı ile Amerika ile ilişkilerimizin her alanda serpileceğine inanıyorum.

        Suriyenin toprak bütünlüğünün muhafazasında Trump ve Putin başta olmak üzere, bölgede nüfuz sahibi aktörlerle anlayış birliği ve yakın diyalog halindeyiz"

        Ayrıntılar geliyor...

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