Futbolseverlerin gözü UEFA Uluslar Ligi maçlarında 2 haftalık verilen milli arada futbolseverler milli maç izleyecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında İsveç takımını ağırlayacak. Peki, Türkiye İsveç milli maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi
TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye İsveç ile 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da karşılaşacak. Bu maç 20.00'da başlayacak müsabaka TRT1 ekrananlarından naklen yayınlanacak.
Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
Kaleci: Robin Olsen (Roma), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Karl-Johan Johnsson (Guingamp).
Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander (Bologna), Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City).
Orta saha: Marcus Berg (Al Ain), Victor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Sampdoria), John Guidetti (Alaves), Oscar Hiljemark (Genoa).
Forvet: Jakob Johansson (Rennes), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (AIK), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Isaac Kiese Thelin (Bayer Leverkusen), Robin Quaison (Mainz).GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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