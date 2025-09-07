Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Dünya Şampiyonası Filenin Sultanları final maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Filenin Sultanları finalde! Türkiye- İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi. Öte yandan diğer yarı final mücadelesinde İtalya, Brezilya'yı sonuna kadar çekişmeli geçen maçta 3-2 yenerek rakibimiz oldu. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? İşte Türkiye - İtalya final voleybol maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 09:59 Güncelleme: 07.09.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye - İtalya 2025 FIVB Dünya Şampiyonası final müsabakasına sayılı saatler kaldı. Turnuvada tarih yazan Filenin Sultanları son olarak final maçında Japonya'yi 3-1 yenerek finalde İtalya'nın rakibi oldu. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, "Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtı voleybolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye- İtalya voleybol maçı 7 Eylül Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.

        3

        TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen kritik mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        GEÇMİŞ YILLAR

        Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

        Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı göstermişti.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamlamıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?