GEÇMİŞ YILLAR

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı göstermişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamlamıştı.