Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Galler deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan Ay-yıldızlılar, İzlanda karşısında üç puana uzanmak istiyor. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak heyecan dolu mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Galler mücadelesinde kart gören Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Uluslar Ligi Türkiye - İzlanda maçı canlı izle kanalı ve saati…