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        Haberler Bilgi Spor TV8 CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ || UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı TV8 canlı yayın izle ekranı, 11 Ekim yayın akışı ve frekans bilgileri

        TV8 canlı izle ve 11 Ekim yayın akışı! Türkiye - Karadağ maçı TV8 canlı yayın izle ekranında

        TV8 canlı izle ekranı milli maç için araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Karadağ maçı canlı yayın şifresiz olarak TV8 ekranlarından izlenebilecek. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler 11 Ekim 2024 Cuma TV8 yayın akışı ile milli maç canlı izle ekranı için arama motorlarına yöneldi. İşte TV8 canlı yayın izle linki ile Türkiye - Karadağ maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 08:52 Güncelleme: 11.10.2024 - 09:00
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        UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 4. Grup’taki üçüncü maçında Karadağ’ı konuk ediyor. Grupta 4 puan ve averaj farkıyla lider durumda bulunan Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında hata yapmak istemiyor. Milli maç canlı yayın kanalı belli oldu. Türkiye - Karadağ maçı TV8 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Bu noktada Türkiye - Karadağ maçını takip etmek isteyen futbolseverler TV8 canlı yayın izle, HD ve kesintisiz seçenekleri için araştırmalara başladı. İşte TV8 izle ekranı, 11 Ekim 2024 yayın akışı ve frekans bilgileri haberimizde...

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        TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü yani bugün Samsun’un ev sahipliğinde Samdun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

        İtalyan hakem Daniele Chiffi’nin düdük çalacağı mücadele, saat 21:45'te başlayacak.

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        TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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        TV8 YAYIN AKIŞI | 11 EKİM CUMA

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

        11:00 MasterChef Türkiye

        13:45 Gazete Magazin / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        21:45 Türkiye - Karadağ / Canlı

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Aramızda Kalmasın

        04:30 Gazete Magazin

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        TV8 HD FREKANS BİLGİSİ

        Uydu

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12356 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 7100 Ksym/s

        Fec: 2/3

        7

        UYDU

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12346 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 9600 Ksym/s

        Fec: 3/4

        8

        KABLO TV

        Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

        DIGITURK

        Kanal 28

        TELEDÜNYA

        HD: 29.KANAL

        SD: 907.KANAL

        D-SMART

        Kanal 28

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