        Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başlıyor - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başlıyor

        Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, yarın oynanacak 8 müsabakayla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 12:09 Güncelleme: 01.09.2025 - 12:09
        Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başlıyor!
        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla birlikte başlıyor.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada 1. eleme turunda yarınki maç programı şöyle:

        13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

        15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

        15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

        15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

        15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

        16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

        19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

        20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

