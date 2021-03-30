A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında bugün karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak. Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Peki Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım muhtemel 11'i

Peki Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli Takım muhtemel 11'i

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında bugün Letonya'yı konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT, O. KABAK, ÇAĞLAR, UMUT, OKAY, O. TUFAN, KENAN, HAKAN, YUSUF, BURAK

LETONYA: OZOLS, FJODOROVS, CERNOMORDİJS, TARASOVS, JURKOVSKİS, ZJUZİNS, TOBERS, KAMESS, IKAUNİEKS, CİGANİKS, ULDRİSİS

5 MAÇTIR GALİP GELEMİYORUZ

Bordo-Beyazlılar, 2004 Avrupa Şampiyonası öncesinde ilk baraj maçında Ay-Yıldızlıları 1-0 yenmiş, rövanş da 2-2 sona erince turnuvaya Letonya'lılar gitmiş, biz bilet alamamıştık. Sonrasında Bordo-Beyazlılar'la oynadığımız 3 sınav da 2'si 1-1, diğeri de 3-3 olmak üzere beraberlikle tamamlanmıştı. Millilerimiz salı günü hem 3'te 3 yapmak hem de son 5 maçtaki galibiyet hasretimizi bitirmek adına Letonya'yı yıkmaya çalışacak.