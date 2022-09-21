Türkiye Lüksemburg milli maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Uluslar Ligi C Grubu lideri milli takımımız, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Lüksemburg'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?