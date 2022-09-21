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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 5. maçında Lüksemburg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Grubundaki ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve liderliği elinde bulunduran millilerimiz, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte, merakla beklenen Türkiye Lüksemburg maçı ile ilgili bilgiler...

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  • Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Türkiye Lüksemburg milli maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç lira? Milli maç bugün mü?

    Türkiye Lüksemburg milli maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Uluslar Ligi C Grubu lideri milli takımımız, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Lüksemburg'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?
  • Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Türkiye Lüksemburg milli maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç lira? Milli maç bugün mü?

    TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü (yarın) saat 21:45'de oynanacak.
  • Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Türkiye Lüksemburg milli maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç lira? Milli maç bugün mü?

    TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye Lüksemburg maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Türkiye Lüksemburg milli maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç lira? Milli maç bugün mü?

    UEFA ULUSLAR LİGİ C LİGİ 1. GRUBU PUAN DURUMU

    1- Türkiye / 12 puan

    2- Lüksemburg / 7 puan

    3- Faroe Adaları / 7 puan

    4- Litvanya / 0 puan
  • Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Türkiye Lüksemburg milli maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç lira? Milli maç bugün mü?

    TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI GENEL BİLET SATIŞI BAŞLADI

    A Millî Takımımızın, Lüksemburg ile 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı 2022/23 UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçının genel bilet satışı başladı.
  • Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Türkiye Lüksemburg milli maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç lira? Milli maç bugün mü?

    Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek. 

    Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak. 
  • Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Türkiye Lüksemburg milli maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç lira? Milli maç bugün mü?

    Türkiye-Lüksemburg maçının tribün bilet fiyatları, Kale Arkası Tribünler için 50 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise 100 TL olarak belirlendi.

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