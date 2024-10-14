Türkiye'nin en önemli kuş cennetleri arasında yer alıyordu: Tamamen kurudu

Gölün yazının kuş cenneti ile meşhur ve kışın kuşların barındığı bir yer olduğunu dile getiren İbrahim Gündugan, "Lakin kuraklık nedeniyle Gölünyazı tamamen kurudu. Bataklık haline döndü. İnsanlar önceden buraya gelir seyir yapardı. Maalesef göl kuruyunca ne kuşlar ne de balıklar kaldı. Umarım kuraklık biter. Yağışlar olur ve gölümüz tekrar eski günlerine döner. 2 yıldır kurak geçtiği için içme sularımda da sıkıntılar oldu" dedi.