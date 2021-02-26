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Türkiye'nin en romantik yeri "Kapadokya"

Enuygun tarafından yapılan ankete göre, kullanıcılar Türkiye'nin en romantik şehrinin neresi olduğuna dair soruya "Nevşehir Kapadokya" cevabını verdi.

Türkiye'nin en romantik yeri
AA

Enuygun'un açıklamasına göre, kullanıcıları, en romantik şehir yer seçilen Nevşehir Kapadokya'da peri bacalarının manzarasını beraber izlemeyi hayal ediyor.

Özellikle birçok evlilik teklifine şahit olan Kapadokya, mağara otelleriyle balayı için de çok sık tercih ediliyor. Sabahın erken saatlerinde havalanan balonların izlenebileceği Kapadokya otelleri, romantik bir tatil için gereken her şeyi sunuyor. Romantik şehirler sıralamasında Nevşehir'i Antalya, İstanbul, İzmir ve Muğla izledi.

Araştırmaya göre, geçen yıl yurt dışı seyahat planı olanlar en çok üzülenler oldu. "2021'de en çok seyahat etmek istediğin yer neresi?" sorusuna kullanıcılar İtalya ve Hollanda yanıtını verdi. İtalya'da şehir olarak Roma, Floransa ve Venedik öne çıkarken Hollanda'da ise Amsterdam özlendi. Japonya, Küba, Norveç ve Finlandiya da en çok özlenen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'de en çok seyahat etmek istenen yerler ise İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Kars ve Antalya oldu.

Araştırmaya göre, 2021'de yurt içi seyahat planlarının daha ön planda olması beklenirken, Türkiye'de doğaya yönelik tatiller, karavan yolculukları, glamping ve ekolojik seyahat gibi tatil çeşitleri daha sık görülecek. Özellikle doğayla baş başa olmak isteyenler için Erikli, Assos, Gökçeada, Rize, Ordu gibi farklı destinasyonun öne çıkması bekleniyor.

Öte yandan, uzaktan çalışma nedeniyle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden Ege Bölgesi'ne taşınanların sayısı arttı. Katılımcıları, dijital göçebelik olarak adlandırılan bu durumun devam edeceği görüşünde birleşti.

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