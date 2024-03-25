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        Haberler Yaşam Türkiye'nin ilk bonsai müzesi Yalova'da açıldı

        Türkiye'nin ilk bonsai müzesi Yalova'da açıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Yalova'da yapımı tamamlanan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük bonsai müzesi, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıldönümü kapsamında açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 09:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:41
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        Yalova'ya bağlı Kadıköy Belediyesinin yer tahsisi üzerine İl Özel İdaresi tarafından 200'ü kapalı olmak üzere 1700 metre kare sergi alanına sahip Yalova Bonsai Müzesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

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        Vali Hülya Kaya, törende yaptığı konuşmada, çiçek kenti Yalova'ya yakışan, güzel bir projeye imza atıldığını belirterek, Atatürk'ün Termal ilçesindeki arboretum ile Hayrettin Karaca'nın kurduğu arboretumun ardından bonsai müzesi ile bu alandaki farkındalığı bir üs noktaya taşıdıklarını ifade etti.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeye büyük destek verdiğine vurgu yapan Kaya, "Gerçekten çok vizyoner bir projeydi. Yalova’ya çok yakıştı. Turizm noktası destinasyonu olarak Yalova'nın bu noktada çok önemli, çok vizyoner projelere ihtiyacı var.

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        İnşallah burası bir örnek teşkil eder. Bugün Japonya ile birlikteliğimizin, dostluğumuzun bir nişanesi olarak burayı açıyoruz" şeklinde konuştu.

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        Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise Japonya'nın Tonami ile Yalova'nın kardeş şehirler olduğunu hatırlatarak, her iki şehrin yaygın şekilde çiçek ürettiğini söyledi. Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise Japonya'nın Tonami ile Yalova'nın kardeş şehirler olduğunu hatırlatarak, her iki şehrin yaygın şekilde çiçek ürettiğini söyledi.

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        Kasahara, "Tonami de Türkiye'nin önemli çiçeği olan laleyi çok sayıda üretiyor. Bu yüzden 1989 yılında iki şehir arasında kardeş şehir anlaşması imzalanmıştır. Bazı bonsailerden yüzlerce yıl yaşayanlar vardır. Bonsai müzesinin açılmasıyla gelecekte çok sayıda Japon turistin müzeyi ziyaret edeceğini ve sanat eserlerinin tadını çıkaracağını anlıyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Türkiyenin ilk bonsai müzesi
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