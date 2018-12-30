Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, 2018 yılının, Türkiye-İngiltere ilişkileri açısından "parlak bir yıl"olduğunu belirtti.

Büyükelçi Yalçın, Türkiye-İngiltere ilişkilerinde 2018 yılında yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Gelecek yılın Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere’ye yolladığı ilk büyükelçi Yusuf Agah Efendi’nin bu ülkeye gelişinin 225. yıl dönümü olacağını belirten Yalçın, "2018’de de bu tarihi perspektife uygun ve yakışır çok yoğun ilişkiler yaşadık."dedi.

Yalçın, "2018’de ilişkilerimize damgasını vuran ve önümüzdeki dönemi de şekillendirecek olan Cumhurbaşkanımızın mayıs ayında İngiltere’ye yaptığı ziyaret oldu."ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde hem ikili temaslarda bulunduğunu hem de Tatlıdil Forumu'na katıldığını söyleyen Yalçın, "Ziyaret vesilesiyle önümüzdeki döneme de şekil verecek birçok görüşme yapıldı ve karar alındı."diye konuştu.

Büyükelçi Yalçın, İngiltere ile Türkiye’nin Avrupa kıtasının iki ucunda yer alan NATO müttefikleri olarak ilişkilerinin sorunsuz bir biçimde ilerlemesi hedefinin benimsendiğini kaydetti.

"PARLAK YIL"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İngiltere’yi bu yıl iki kez ziyaret ettiğini hatırlatan Yalçın, "Hem İngiltere ile ilişkilerimiz, hem Avrupa’nın güvenliği, istikrarı ve refahına yönelik bölgede attığımız adımları muhataplarına anlattı."diye konuştu.

Yalçın, 2018'de her iki ülkeden çok sayıda bakanın karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek, bu temasların meyvelerini ticaret, yatırım, turizm, siyaset ve güvenlik iş birliği alanlarında verdiğini kaydetti.

Türkiye ile İngiltere’nin ticaret hacminin 20 milyar dolara yaklaştığına işaret eden Yalçın, Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısının da yüzde 37’lik artışla 2018’de 2 milyonu bulduğunu söyledi.

Yalçın, Türkiye’de İngiliz yatırımının da 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği bilgisini vererek "2018 yatırım, turizm, ihracat ve ticaret konularında olumlu ve parlak bir yıl oldu diyebiliriz. Bütün bunlar gelecek yıl için de bize ümit verdi."dedi.

AKIN İPEK DAVASI TEMYİZE GÖTÜRÜLECEK

Büyükelçi Yalçın, iki ülke arasındaki güvenlik ilişkilerinin gelişmesinin, İngiliz yargısının terör örgütü PKK’nın sembollerinin gösterilerde kullanılmasını yasaklamasıyla da kendisini gösterdiğini söyledi.

Büyükelçilik olarak İngiltere’deki FETÖ davalarını da yakından izlediklerini anlatan Yalçın, "(FETÖ çatı davası firari sanığı Akın İpek’in iadesi) Son davada alınan karar bizde hayal kırıklığı yarattıysa da temyize başvurduk ve dava sürecini takibe devam edeceğiz."dedi.

Yalçın, İngiltere ile ilişkilerde bu ülkenin AB’den ayrılma (Brexit) sürecinin de dikkate alındığını belirterek bu konudaki üst düzey diyaloğun ve alt komite toplantılarının 2019’da da süreceğini söyledi.

Türkiye’nin Suriye krizi ile Kaşıkçı cinayeti konusunda attığı şeffaf ve yapıcı adımların İngiltere kamuoyunda olumlu değerlendirildiğini anlatan Yalçın, "İkili ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin bölgesinde attığı adımlar da burada yakından takip ediliyor. Dış politikamızda attığımız adımlar Türkiye’nin uluslararası ilişkilere ve bölgesel konulara katkıları olarak değerlendirildi." diye konuştu.

YILIN FOTOĞRAFLARINI SEÇTİ

Büyükelçi Yalçın, AA'nın yılın fotoğrafları yarışması için de oy kullandı. AA foto muhabirlerinin dünya çapındaki çalışmalarını öven Yalçın, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok" başlıklı, Gazze'de İsrail'e karşı gösteriye katılan ve sapanla taş atan tekerlekli sandalyeli bir Filistinliyi gösteren fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi Yalçın'ı "Yaşam" kategorisinde etkileyen fotoğraf İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" oldu. Fotoğrafta, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yanan evinden itfaiyecilerin kurtardığı kedisine sarılarak ağlayan 83 yaşındaki Ali Meşe yer alıyor.

Yalçın, "Spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün Malazgirt Zaferi'nin 947. yılında düzenlenen oyunlarda çektiği "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraf için oy verdi.

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