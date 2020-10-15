Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi serüveni

Milli takımın grubunda Rusya 8 puanla lider, Macaristan 7 puanla ikinci, Türkiye 3 puanla üçüncü ve Sırbistan 2 puanla son sırada yer alıyor.

Gruplarda son iki maç öncesinde liderlik şansını çok zora sokan ay-yıldızlı ekip, kalan iki karşılaşmasını 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacak.

LİDERLİK ŞANSI ZOR

Grupta dört maç sonunda galibiyeti bulunmayan milli takımın, liderlik şansı da çok zor gözüküyor.

Ay-yıldızlı ekip, liderlik için iki maçını da kazanıp, zirve yolundaki rakipleri Rusya ve Macaristan'ın Sırbistan ile oynayacakları maçlarda puan kaybetmelerini bekleyecek.

Türkiye, grubunu lider bitirmesi halinde UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselecek. Milli takım, kalan iki maçta Sırbistan'a geçilmesi halinde ise C Ligi'ne düşecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NİN 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ BAĞLANTISI

UEFA Uluslar Ligi, UEFA'nın milli takımların oynadıkları hazırlık maçlarını daha düzenli ve ciddi bir atmosfere kavuşturmak için oluşturduğu bir format.

Bu formatta elde edilecek bir başarının Dünya Kupası'na doğrudan katılım gibi bir karşılığı ise bulunmuyor.

Uluslar Ligi karşılaşmaları bittikten sonra milli takımların FIFA sıralaması göz önünde bulundurularak kura çekimi için torbalar oluşturulacak. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde maçların bitmesine iki maç kala, FIFA sıralamasındaki yerine göre Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuraları için ikinci torbada yer alıyor. Torbaların son şekli kasım ayında UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak son karşılaşmaların ardından netlik kazanacak.

İsviçre'nin Zürih şehrinde 29 Kasım'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası Elemeleri gruplarının kura çekimi formatında da büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak takımların belirlenmesi için UEFA'ya bağlı 55 ülkenin milli takımı 10 gruba ayrılacak. Bu gruplardan 5 tane 5'erli 5 tane de 6'şarlı 10 grup oluşturulacak. UEFA Uluslar Ligi Finalleri'ne katılan 4 takım beşerli gruplarda yer alacak.

Dünya Kupası Eleme gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar'da düzenlenecek finallere yükselecek.

Play-off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak play-off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nden bakılmaya başlanmak üzere, Dünya Kupası'na katılım hakkı alamamış takımlar içerisinde gruplarını lider bitiren iki ekip, play-off oynama hakkı kazanacak. A Ligi'ndeki 4 grupta lider takımlar Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettiyse, ikincilere, onların da hepsi katılım hakkını kazandıysa, üçüncülere ve daha sonra dördüncülere bakılmak üzere play-off etabına katılım hakkı elde edecek iki takım belirlenecek. Eğer A Ligi'ndeki 16 takım da Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde ettiyse, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki takımların durumlarına bakılabilecek.

Play-off aşamasında 12 takım dörderli 3 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 3 takım daha Avrupa'dan 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanacak.

Dünya Kupası grup eleme maçları Mart 2021'de başlayacak.