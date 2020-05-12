TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İLİM HAZİNELERİ - Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli (2)

AA

Kur'an-ı Kerim ilmini derinlemesine öğrenmek amacıyla 72 yaşında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Feyizli, 83 yaşında profesör unvanını elde etti.Kırşehir'in merkez ilçesinin Alipaşa Mahallesi'nde 19 Ekim 1934'te dünyaya gelen Feyizli, 1949 yılında ilkokuldan mezun oldu. Feyizli, din eğitimi yasağının kalkmasının ardından Kırşehir'de açılan ilk Kur'an kursunda, Mustafa Koçluk Hoca ile başladığı hafızlık eğitimini aynı yıl tamamladı.Talim, tecvit ve kıraat-ı aşere dersleri alarak "Kurra hafız" olan Feyizli, 1959'da İstanbul İmam Hatip Lisesi, 1960'da İstanbul Sanat Okulu Elektrik Bölümü ve 1963'te Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Teknik Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nden, uzaktan eğitim aracılığıyla mezun olan Feyizli, çeşitli şehirlerdeki imam hatip liselerinde meslek dersleri öğretmenliği ve idarecilik yaptı.Öğretmenlikten 1985 yılında emekli olan Feyizli, aynı yıl Avrupa'ya giderek 20 yıl boyunca burada çeşitli eğitim, tebliğ ve irşat faaliyetlerinde bulundu. Türkiye'ye 2005'te dönmesinin ardından akademik eğitim görmek isteyen Feyizli, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Avrupa İslam Üniversitesinde yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük tezlerini tamamladı.Arapça ve Fransızcayı iyi, Flemenkçe ve Almancayı orta derecede bilen Prof. Dr. Feyizli, "Türkiye'nin Yaşayan İlim Hazineleri" haber dosyası kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak hayat hikayesi, ilmi çalışmaları, din eğitiminin önemi ve İslam dünyasında son dönemde varlık gösteren şiddet ve terör eğilimli akımlarla ilgili açıklamalar yaptı.- "Elektrik motorlarının yanmasını önleyen cihaz yaptım"SORU: "İstanbul Yüksek İslam Enstitüsündeki eğitim sürecinizi anlatabilir misiniz?"HASAN TAHSİN FEYİZLİ: "Yüksek İslam Enstitüsündeyken Arapça öğrenmeye devam ettim. Alet ilimleri, mantık, meani, telhis kitaplarının yanı sıra fıkıh da okudum. İlk tercümem de bir arkadaşla birlikte İslam'da miras hukukuna ilişkin oldu. Yüksek İslam Enstitüsündeki hocalarımızın arasında yine imam hatip okulundan geçen hocalar vardı. Ahmet Davudoğlu (Fıkıh ve Hadis Alimi),Mehmet Sofuoğlu, edebiyatçı Nihad Sami Banarlı geliyordu. Yaman Dede'den Farsça okuyorduk. Mukayeseli İslam Tarihi ile Din Psikolojisi derslerine Osman Pazarlı Hoca geliyordu.Öğretmenken 'tekniği de bitireyim' diye karar verdim. Uzaktan teknik mühendislik eğitiminin derslerini 5 senede bitirdim, imtihanı verdim. Birinci dereceden belge alarak mezun oldum.Aşağı yukarı bütün elektrik hesaplarını öğrendim. Öğretmenlik görevim sırasında elektrik motorlarının yanmasını önleyen bir cihaz yaptım. Bütün kitapları araştırarak telefon büyüklüğünde bir alet geliştirdim. O cihazı Ostim'de sanayide denedim. Sonra patente müracaat ettim. Burada patent çalışmaları olmadığı için Viyana'ya gönderdiler. Viyana'da incelediler, 'O güne kadar bu cihaz gibi bir çalışma yapılmadı' diye bana patent verdiler. Almanya, Danimarka ve Çin bu bapta çalışma yapmış fakat benimkine not olarak 'AAA' verildi."SORU: "Türkçe Kur'an-ı Kerim mealinizin hazırlık ve yayımlanma sürecinden bahsedebilir misiniz?"HASAN TAHSİN FEYİZLİ: "Ankara İmam Hatip Okulunda öğretmen ve idareciyken Ahmet Ateş'in kitabını basan Kılıç Yayınevi'nden, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinin yapılması teklifi geldi. Dedim ki 'Bunlar meal bastığına göre doğru insanlardır'. Meal yazabilmek için günde 6 saat çalışıyordum. Herkesin anlayabileceği Türkçeyle anlattığımdan dolayı sanki bir makale okuyormuş gibi zorlanmadan baştan sona okunuyor. Mealimi okuyanlar, aklında, zihninde güzel bir tat kaldığını, dipnot ve açıklamalarla daha unutulmaz hale geldiğini söylüyordu. Zaten bunu amaçladım. Kendimden ilave cümleler koymadım. Gramerine çok uygun yazdım."