A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Turnuvaya 93-73'lük Letonya galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, grubundaki ikinci maçında ise Çekya'yı 92-78 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki 3. maçında ise Portekiz ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, bu mücadeleden de zaferle ayrılarak 3'te 3 yapmak istiyor.