        TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE | EuroBasket 2025 Türkiye-Portekiz basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam'ın hedefi 3'te 3!

        Türkiye-Portekiz basketbol maçı canlı izle! Türkiye-Portekiz basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında Portekiz ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, rakibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbolseverler ''Türkiye-Portekiz basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Letonya'yı 93-73, ikinci maçında Çekya'yı 92-78 yenerek 2'de 2 yaptı. İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Portekiz basketbol maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın tüm detayları...

        Giriş: 30.08.2025 - 14:42 Güncelleme: 30.08.2025 - 14:44
        1

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yoluna doludizgin devam ediyor. Turnuvaya 93-73’lük Letonya galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, grubundaki ikinci maçında ise Çekya'yı 92-78 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki 3. maçında ise Portekiz ile karşı karşıya geliyor. 12 Dev Adam, bu mücadeleden de zaferle ayrılarak 3’te 3 yapmak istiyor. Peki, Türkiye-Portekiz basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Portekiz basketbol maçı canlı izle şifresiz, kesintisiz...

        2

        TÜRKİYE-PORTEKİZ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Portekiz basketbol maçı, 30 Ağustos 2025 Cumartesi bugün saat 21:15’te başlayacak.

        3

        TÜRKİYE-PORTEKİZ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga’da oynanacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.

        4

        TÜRKİYE-PORTEKİZ BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        5

        TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

        1 Eylül Pazartesi:

        14.45 Estonya-Türkiye

        3 Eylül Çarşamba:

        21.15 Türkiye-Sırbistan

        6

        12 DEV ADAM'IN AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

        7
