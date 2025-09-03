Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI CANLI İZLE | Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Dev Adam liderlik maçı canlı izle

        Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle! Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanan 12 Dev Adam, Sırbistan'ı da mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmayı hedefliyor. Millilerin kritik mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler ise Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Ay-yıldızlı ekip, kazanması halinde son 16 turunda B Grubu'nu dördüncü bitiren ekiple karşılaşacak. Peki, EuroBasket 2025 Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 12:11 Güncelleme: 03.09.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        12 Dev Adam grup liderliği için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Milliler, rakibini elemesi halinde A Grubu'nu lider bitirecek ve adını son 16 turuna yazdıracak. Ay-yıldızlı takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen basketbolseverler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Sırbistan maçı canlı izle ekranı ve saati.

        2

        TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Sırbistan basketbol maçı, 3 Eylül 2025 Çarşamba bugün saat 21.15'te başlayacak.

        3

        TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        4

        KARŞILAŞMANIN GALİBİ GRUBU LİDER BİTİRECEK

        Türkiye - Sırbistan karşılaşmasının galibi A Grubu'nu lider bitirecek. Grup lideri, son 16 turunda B Grubu'nu dördüncü bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.

        5

        TÜRKİYE-SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın liderlik mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        6

        SIRBİSTAN KARŞISINDA MİLLİ TAKIMIMIZ

        Milli takımımız, Sırbistan ile oynadığı 7 maçta 2 galibiyet aldı. Ay-yıldızlılar, rakibine son 5 resmi maçta mağlup oldu.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Google, Chrome'u satacak mı?
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp