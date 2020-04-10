Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerParaTürkiye'den swap için flaş görüşme - Haberler
ABONE OL

Türkiye, bazı G-20 ülkeleriyle swap hattını görüşüyor

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye ABD’nin bazı gelişen ülkelere sunduğu swap hattının bir benzerinin sağlanması için bazı G20 ülkeleriyle görüşüyor.

swap dolar
HABERTURK.COM

Türkiye,  ABD’nin bazı gelişen ülkelere sunduğu swap hattının bir benzerinin sağlanması için bazı G20 ülkeleriyle görüşüyor.

Bloomberg'in kaynaklara dayandırarak aktardığı habere göre 31 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fed’in swap kanalının Türkiye dahil edecek şekilde genişletilmesi fikrini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası temsilcileri ile Beyaz Saray, Fed konuya ilişkin yorum yapmadı. Kaynaklar Türk yetkililerin o tarihten bu yana diğer G20 ülkeleri merkez bankalarıyla swap mekanizmalarını görüştüğünü belirtti.

Fed koronavirüs pandemisinden kaynaklı ekonomik sorunlarla mücadele etmek amacıyla küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanması için geçtiğimiz ay 14 merkez bankasıyla geçici swap hattı oluşturmuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 1 milyar lira verdi
PARATCMB'den piyasaya 1 milyar lira
Ziraat Bankası'ndan 1,1 milyar dolarlık sendikasyon
PARAZiraat Bankası'ndan 1,1 milyar dolarlık sendikasyon
Vakıf Katılım 3,3 milyar TL’lik ihraç rakamına ulaştı
PARAVakıf Katılım 3,3 milyar TL’lik ihraç rakamına ulaştı
AB bakanları 540 milyar Euro'luk koronavirüs paketi üzerinde anlaştı - haberler
PARAAB'de yarım trilyon Euro'luk paket tamam
Küresel piyasalar haftayı pozitif tamamlıyor
PARAKüresel piyasalar haftayı pozitif tamamlıyor
Ziraat Bankası esnaf kredi başvurusu 2020! Esnaf kredisi faiz oranları ve şartları
PARAZiraat Bankası esnaf kredi başvurusu
Vakıfbank esnaf kredisi 2020! Esnaf destek kredisi nasıl hesaplanır? Başvuru işlemi
PARAVakıfbank esnaf kredisi 2020!
Halkbank esnaf kredisi başvurusu! Esna kredisi başvuru formu 2020 ve hesaplama
PARAHalkbank esnaf kredisi başvurusu!
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
PARABankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
PARABankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X