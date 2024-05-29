Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize anlaşması durduruldu

Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize anlaşması durduruldu

Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize anlaşması durduruldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize gerekliliğinin kaldırılmasına dair anlaşma durduruldu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.05.2024 - 05:11 Güncelleme: 29.05.2024 - 05:11 facebook

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