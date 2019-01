Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın katılımıyla bakanlık konferans salonunda düzenlenen imza töreni öncesinde, Soylu, Atakan ve beraberindeki heyet ile bir süre görüştü.

'MAĞDURİYET GİDERİLECEK'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bizim KKTC'de olan vatandaşlarımız, Türkiye'de bulunan KKTC vatandaşları, karşılıklı olarak bu mağduriyetin ortadan kalkmasından büyük bir mutluluk ve sevinç duyacaklar" dedi. Anlaşma dolayısıyla her iki ülke vatandaşlarının ehliyet konusunda karşılıklı olarak yaşadıkları mağduriyetin giderileceğine işaret eden Soylu, her iki tarafta da ehliyet değişimi ve karşılıklı kullanmanın söz konusu olacağını kaydetti. Soylu, anlaşmanın her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI'

Törende konuşan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan da ana vatan ile yavru vatan arasında çok önemli bir adım atıldığını söyledi. KKTC sürüş ehliyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyetlerinin karşılıklı bir mütekabiliyet çerçevesinde değişimi anlaşmasını imzalayacaklarını kaydeden Atakan, anlaşmanın, Türkiye'de eğitim, öğretim veya çalışma amacıyla bulunan KKTC vatandaşları ile aynı kapsamda KKTC'de bulunan Türk vatandaşlarının karşılıklı olarak yetkili makamlar tarafından verilmiş sürüş ehliyetlerinin çevrilmesini sağlayacağını söyledi. "Bu anlaşma ile son derece iyi ilişkiler içerisinde ve etle tırnak gibi olan yavru vatan ile ana vatanın ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi ve ciddi bir mağduriyetin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz" diye konuşan Atakan, anlaşmayı imzalamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.

SOYLU'YA KKTC SÜRÜCÜ BELGESİ

Konuşmaların ardından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı. Törende, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya adına hazırlanmış KKTC sürücü belgesi takdim etti.