Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılı Aralık ayı ‘Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar’ verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592'ye ulaştı.

2018'İN BİRİNCİSİ RUS ZİYARETÇİ



Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'ye en çok ziyaretçi, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artışla ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi.

Bu ülkeyi yüzde 25,88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya, yüzde 28,82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan izledi. Bulgaristan'ı İngiltere ve Gürcistan takip etti.

Bakanlığın aralık ayı sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre, Türkiye'yi geçen aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,49 arttı. Bu dönemde 1 milyon 950 bin 705 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Türkiye'ye Aralık 2018'de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Bulgaristan, Almanya, Gürcistan, İran ve Rusya Federasyonu oldu.



