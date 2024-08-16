Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başvuruları başladı! YÖS 2 başvuru ekranı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ikincisi için başvurular başladı. Sınav, KKTC dahil 60 ülke, 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Devlet üniversiteleri ÖSYM tarafıdan yapılacak YÖS sınavını baz alacak. Öte yandan adaylar tek bir sınav puanı ile tüm üniversitelere başvuru yapabilecek. İşte, YÖS 2 başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...