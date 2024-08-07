Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan savunma sanayii icra komitesinde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı. Çelik Kubbe'de ASELSAN, Roketsan, Tübitak SAGE ve MKE'nin ürettiği hava savunma sistemleri yer alacak. Projeye ilişkin Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün açıklamalarda bulundu.

Görgün, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik 56 projeyi karara bağladık. Kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar aldık. Alınan önemli kararlardan biri de şüphesiz “sistemler sistemi” olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe.” dedi.

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“YÜKSELEN TÜRKİYE’NİN GÜÇLENEN YILDIZI OLACAĞIZ”

Görgün, “Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zekâ destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir. Çelik Kubbe; ASELSAN, ROKETSAN, Tübitak SAGE ve MKE firmalarımızın ortaklaşa çalışması ile yürütülecektir. Bizler Türk Savunma Sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve millî teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, ‘Yükselen Türkiye’nin Güçlenen Yıldızı’ olacağız.” diye konuştu.