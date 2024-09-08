Türkmenler, Kerkük Valiliği'ne 5 yardımcı atanmasına tepki gösterdi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Kerkük valisinin seçiminde yapılan yasal olmayan toplantının iptali için başvurdukları Irak Yüksek Federal Mahkemenin kararı çıkmadan valiye 5 yardımcı atanmasını yanlış bulduklarını bildirdi.

Açıklamada, seçimi kazanan listelerin görüş ve tutumu göz önünde bulundurulmadan atılan bu adımın Kerkük'te olumsuz yansımaları olacağı belirtilerek, istikrarlı ve güvenli Kerkük'te oluşabilecek her türlü olumsuzluktan yeni idare sorumlu tutuldu.

NE OLMUŞTU?

Kerkük Vilayet Meclisinin 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.