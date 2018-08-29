Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, sokak basketbolu heyecanını yaşatmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu ile ülkenin dört bir yanında binlerce basketbolsevere ulaştıklarını söyledi.

Türkiye 3x3 Turu’nu Red Bull Reign ile TBF'nin ortaklaşa düzenlediği etkinliklere halkın ilgisinden çok memnun olduklarını belirten Hidayet Türkoğlu, "Basketbolda sokağın ruhu asla kaybedilmemesi gereken bir değer. Sokaklardan salonlara, her yerde basketbol bizi bir araya getirmeye devam edecek." dedi.

Federasyon olarak sokak basketboluna büyük önem verdiklerini hatırlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Basketbol Federasyonu olarak amacımız, basketbolu her evde izlenir, her mahallede oynanır hale getirmek. Red Bull ile birlikte düzenlediğimiz, 'TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu' güzel oyunumuzu, Türkiye'nin dört bir köşesine taşıyan ve basketbolseverleri bir araya getiren önemli bir organizasyon. Bu sezon Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, Çanakkale ve İstanbul gibi şehirlerde yüzlerce takım mücadele etti. Kuşadası'nda gerçekleştirilen finali kazanan ekip de dünya finalinde ülkemizi ABD'de temsil edecek. Amacımız, 2020 Olimpiyatları'nda olimpik branş olan '3x3 Basketbolu'nu daha fazla kişiye ulaştırmak. Halkımızın sokak basketboluna göstermiş olduğu ilgiden çok memnunuz."

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