Pınar Aydınlar hakkında soruşturma başlatıldı
Türkücü Pınar Aydınlar hakkında, "Suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Tunceli Kültür Buluşmaları', 12 - 15 Aralık'ta İBB Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, etkinlikte konser veren Pınar Aydınlar'ın, Dersim İsyanı'nın elebaşısı Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Pınar Aydınlar ile yetkililer hakkında "Suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.