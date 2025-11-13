TUS 2.dönem ek yerleştirme tarihleri: TUS ek yerleştirme nasıl ve nereden yapılır?

TUS 2.DÖNEM EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 13 Kasım 2025 tarihinde saat 15.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 19 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde 2025-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.