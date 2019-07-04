Fener Rum Patriği Bartholomeos ve TÜSİAD heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Fener Rum Patriği Bartholomeos ziyaret sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

"Patrikhanemiz medeniyete ve kültüre büyük katkı sağlamıştır. Bu açıdan sayın başkanımızın patrikhanemize karşı ve cemaatimize karşı ilgisini talep ettik, rica ettik. Bütün İstanbullulara karşı ayrımcılık yapmaksızın hareket edecektir, dönemi esnasında ve kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz."

Başkan İmamoğlu da yaptığı konuşmada, tüm manevi dünyaya karşı eşitlikçi bir tavır içinde olacaklarını göstermek için İBB bünyesinde bir inanç masası oluşturacaklarını söyledi. Kenti yöneten belediyenin her inanca saygılı her inanca eşitlikçi tavrı ortaya koymak adına inanç masasının aktif hale gelmesini isteyen İmamoğlu ”Bu masanın aktif hale gelmesi ve bize tavsiye ve önerilerde bulunmasını önemsediğimizi belirttik” dedi.

TÜSİAD'TAN ZİYARET

TÜSİAD başkanı Simone Kaslowski ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, yeni seçilen belediye başkanına tebrik ziyaretinde bulundukların söyledi. Kaslowski “TÜSİAD olarak çalışma gruplarımızla ve bütün gönüllü arkadaşlarımızla beraber İstanbul’un kalkınmasında yer almak istiyoruz” dedi.

İmamoğlu yeni dönemde İBB’ye her kumrun ve her birimin en üst seviyede destek vermesini istediklerini ve dilediklerini söyledi. İmamoğlu, “TÜSİAD’ın tüm birikimleriyle, tüm sorumluluk duygusuyla bize katkı sunacak olmalarını kendilerinden duymamız bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.

TÜSİAD heyetinde yer alan Murat Özyeğin ise yaptığı değerlendirmede “İstanbul'un daha girişimci bir şehir olması da bizim çalışmalarımız arasında. Sayın başkanla çalışmalarımızı, projelerimizi paylaşacağız” dedi.

Heyeti uğurladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, israf konusu olan makam araçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Mesele çok basit ya da sayısal anlamda küçük bir şey değil. Takibimiz devam ediyor. Elbette, belediye denilince İBB'nin kurumsal yapısına odaklanmamanız gerekir. Biz bir yandan da iştiraklerle ilgili süreci devam ettiriyoruz. Biraz vakit alıyor. İştiraklerdeki yönetim, bir önceki dönemden gelen yönetimler. Onlarla genel kurul çağrımızı yaptık. Ama biraz zaman alacak. Kamuoyunu doyurucu bilgileri sizlerle paylaşacağım.”

Pazartesi başlayacak İBB Meclisi’nin canlı yayımlanacağını anlatan İmamoğlu, “Gündemimiz oldukça yoğun. Ben meclise eşlik edeceğim. Bu süreçte mümkün olduğu kadar mecliste olmak konusunda bir kararlılığım var” dedi.

“İGDAŞ Genel Müdürlüğü'ne bir atama yaptınız mı?” şeklindeki soru üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

“Şu anda iştiraklerle ilgili her hangi bir atama yok. Zaten oralarda genel kurul süreçleri var. Genel kurul süreçleriyle ilgili çağrımız var. Genel kurullar olduğu zaman zaten basına düşer. Şu anda hiçbir atamamız yok. Sadece İGDAŞ’ta değil, hiç bir iştirakte atamamız yok.”