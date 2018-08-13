Tuvana Türkay'ın hedefi okyanusa dalmak

Tuvana Türkay, 4 yıl önce amatörce başladığı dalgıçlığı iki yıl önce aldığı dalış brövesiyle profesyonel hale getirdi. Bugüne kadar Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de bir çok bölgeye dalan Türkay'ın hedefi okyanusa dalmak. Türkay, su altındaki dünyanın kendisini oldukça cezbettiğini belirterek deniz canlılarını doğal ortamlarında görmenin, batıkların kendisinde büyük bir heyecana neden olduğunu dile getirdi