TUZAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Demir (Talat Bulut), Mete’yi (Yağız Can Konyalı)tutuklanmaması için gizli bir eve gönderir. Umut (Akın Akınözü) Demir’e, Mete’yi yurt dışına kaçırabileceğini söyleyerek nerede olduğunu öğrenir. Demir, hem art arda yaşadığı durumların etkisiyle, hem de Mete olayının ardından Umut’a hiç olmadığı kadar güvenmeye başlar. Meral, Umut’un Mete’yi polise teslim edeceğini düşünerek yerini öğrenmesinden tedirgin olur. Hemen ardından Meral, Umut’tan Mete’yi kurtarmasını ister ve kurtarmaması halinde de bildiği her şeyi Demir’e anlatmakla tehdit eder.