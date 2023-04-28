Küçük Umay herkesin tesellisi iken Ayşe yıllar önce Demir’in kendisini kaçırıp bedenine verdiği zararları iyileştirmek için kullandığı ilaçlar ve yaşadığı travma yüzünden anne olma şansını tamamen yitirmiştir. Demir’e öfkesi hiç dinmemişken Demir’in Küçük Umay’ı görmek için herkesten gizli bir plan yaptığını öğrenir. Ailesinden habersiz Mete ile bir işbirliğine girecek Umay’ı ömür boyu korumanın bir yolunu arayacaktır. Demir ise ağırlaştırılmış müebbet cezasını çekerken bir yandan da holdingini kurtarma derdindedir.