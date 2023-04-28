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Tuzak dizisi final mi yapıyor? TV8 Tuzak dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

TV8'in yeni sezon dizilerinden biri olan Tuzak'tan kötü haber... Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın başrollerini paylaştığı dizinin final yapacağı iddiaları netlik kazandı. İşte, Tuzak bu akşam final mi yapıyor sorusunun yanıtı ve yayınlanacak bölümün özetine ilişkin bilgiler...

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  • Tuzak dizisi final mi yapıyor? TV8 Tuzak dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    Her Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan dizi Tuzak dizisi, bu akşam son bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın paylaştığı dizinin neden final yaptığı ve son bölümünde neler olacağına dair ayrıntıları derledik!
  • Tuzak dizisi final mi yapıyor? TV8 Tuzak dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    TUZAK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

    Tuzak dizisinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor.

    Sevilen dizi bu akşam son bölümüyle 23:15'de ekranlara gelecek.
  • Tuzak dizisi final mi yapıyor? TV8 Tuzak dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    TUZAK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    O korkunç geceden sonra tam 7 yıl geçmiştir. Ceren Umut’un bıraktığı yerden adaleti sağlayabilmek için hukuk fakültesini bitirmiş ve baroya kayıtlı avukat olmuştur. Mahir ise cezasını tamamlayıp dışarıya çıktığında işçilerin hakları için mücadele etmekte sık sık da Gülce ile karşı karşıya kalmaktadır.
  • Tuzak dizisi final mi yapıyor? TV8 Tuzak dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    Ayşe de Ceren’e yardım ederek özellikle avukat tutma şansı olmayan kadınlara yardım etmektedir. Evin en büyük neşesi küçük Umay’dır. Ceren Umut’un yokluğunda kızıyla ve işiyle avunurken abisi Güven de rahmetli karısı Umay’la buldukları uygulamayı Ali ve Şeker ile birlikte dünyada bir çok ülkeye satmıştır.
  • Tuzak dizisi final mi yapıyor? TV8 Tuzak dizisi bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    Küçük Umay herkesin tesellisi iken Ayşe yıllar önce Demir’in kendisini kaçırıp bedenine verdiği zararları iyileştirmek için kullandığı ilaçlar ve yaşadığı travma yüzünden anne olma şansını tamamen yitirmiştir. Demir’e öfkesi hiç dinmemişken Demir’in Küçük Umay’ı görmek için herkesten gizli bir plan yaptığını öğrenir. Ailesinden habersiz Mete ile bir işbirliğine girecek Umay’ı ömür boyu korumanın bir yolunu arayacaktır. Demir ise ağırlaştırılmış müebbet cezasını çekerken bir yandan da holdingini kurtarma derdindedir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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