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Tuzak dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Tuzak dizisi oyuncuları kimler olacak?

Televizyon dünyasında yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala yeni diziler de merak konusu olmaya devam ediyor. TV8'in yeni dizisi Tuzak da hakkında en çok arama yapılan dizilerden biri konumunda. Peki, Tuzak dizisi ne zaman yayınlanacak ve oyuncuları kimler olacak?

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  • Tuzak dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Tuzak dizisi oyuncuları kimler olacak?

    Başrollerini Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın paylaşması beklenen Tuzak dizisi, şimdiden heyecan uyandırdı. Dizinin ne zaman başlayacağı, konusu ve oyuncu kadorusuna ilişkin bilgileri bir araya getirdik...
  • Tuzak dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Tuzak dizisi oyuncuları kimler olacak?

    TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

    Tuzak dizisinin çekimlerine ağustos ayında başlanacak; TV8 yönetimi ise Tuzak dizisini ekim ayında yayına alacak.
  • Tuzak dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Tuzak dizisi oyuncuları kimler olacak?

    TUZAK DİZİSİ KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

    Talat Bulut (Aslan)

    Akın Akınözü (Umut)

    Bensu Soral (Çiçek)

    Rıza Kocaoğlu (Güven)

    Onur Durmaz (Ali)

    İlayda Çevik (Luna)

    Yağız Can Konyalı (Mete)

    Sıla Türkoğlu
  • Tuzak dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Tuzak dizisi oyuncuları kimler olacak?

    TUZAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Çiçek dizide hırslı ve intikam duygusu ile yanan bir kızdır.

    Onur Durmaz, Tuzak’ta Ali rolüne hayat verecek ve bir hacker genç olarak dizinin hikâyesinin etkin rolleri arasında yer alacak.

    Akın Akınözü ‘Avukat Umut’ karakterini canlandıracak. Oyuncu, bugüne kadar canlandırmadığı bir karakter ile adaletin temsilcisi olmaya çaba harcayacak. Talat Bulut ise Yasak Elma dizisinde olduğu gibi yine bir iş insanını canlandıracak ve ‘Aslan’ karakterine hayat verecek.

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