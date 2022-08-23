TUZAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Çiçek dizide hırslı ve intikam duygusu ile yanan bir kızdır.



Onur Durmaz, Tuzak’ta Ali rolüne hayat verecek ve bir hacker genç olarak dizinin hikâyesinin etkin rolleri arasında yer alacak.



Akın Akınözü ‘Avukat Umut’ karakterini canlandıracak. Oyuncu, bugüne kadar canlandırmadığı bir karakter ile adaletin temsilcisi olmaya çaba harcayacak. Talat Bulut ise Yasak Elma dizisinde olduğu gibi yine bir iş insanını canlandıracak ve ‘Aslan’ karakterine hayat verecek.