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İstanbul Tuzla, Şifa Mahallesi'nde kuaför salonu işleten Gülcan Demir, öğleden sonra apartman kapısının açıldığını duydu. Şüphelenerek kapıya çıkınca 3 kadınla göz göze geldi.

SOKAKTA HIRSIZLARLA BOĞUŞTU

Show Haber'den Hazan Kutsal'ın haberine göre soğukkanlı bir şekilde hareket ederek, 3 kadın hırsızı içeriye kilitleyerek polise haber vermek istedi. Daha sonra binadan çıkmayı başaran hırsızları takip eden kahraman kuaför onlarla sokakta boğuştu.

ÜÇ KADIN HIRSIZ TUTUKLANDI

O esnada olayın geçtiği caddede kadın hırsızları arayan polis ekipleri duruma müdahale ederek kadın hırsızları yakalayarak gözaltına aldı. Kadın hırsızlar daha sonra tutuklandı.