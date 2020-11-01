Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

TV yayın akışı 1 Kasım Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara, Öğretmen, Tövbeler Olsun yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 1 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:30 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maria ile Mustafa

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Bizim İçin Şampiyon

22:45 Öğretmen

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:55 3'te 3 29 Ekim Özel

16:10 Payitaht "abdülhamid"

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

23:45 Yabancı Sinema "hıçkırık"

TV8 YAYIN AKIŞI

17:30 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye