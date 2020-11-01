Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
TV yayın akışı 1 Kasım Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara, Öğretmen, Tövbeler Olsun yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 1 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:30 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Bizim İçin Şampiyon
22:45 Öğretmen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:55 3'te 3 29 Ekim Özel
16:10 Payitaht "abdülhamid"
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:45 Yabancı Sinema "hıçkırık"
TV8 YAYIN AKIŞI
17:30 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
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