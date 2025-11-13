TV yayın akışı 10 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Ulusal kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler 10 Kasım 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki, 10 Kasım 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi ile bugün TV'de hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte yanıtı.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Güller ve Günahlar
03:15 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı
05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:00 Kalk Gidelim
08:45 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:15 Dolmabahçe'de O Sabah: 10 Kasım 1938
09:45 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Cennetin Çocukları
03:50 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
23:30 Kayıp Şehir
01:40 Gözleri Karadeniz
04:20 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Atatürk
22:30 Kıskanmak
01:00 Sahtekarlar
03:30 İnadına Aşk
04:45 Kefaret
06:00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bereketli Topraklar
22:45 Yusuf & Yusuf
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Yusuf & Yusuf
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Batman Kara Şövalye Yükseliyor
23:30 Batman Kara Şövalye Yükseliyor
02:30 Kral Kaybederse
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
