        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 10 KASIM 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı listesi!

        TV yayın akışı 10 Kasım 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Ulusal kanallarda her gün farklı zevklere hitap eden diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bu sebeple ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları merak eden izleyiciler 10 Kasım 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediyor. Peki, 10 Kasım 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi ile bugün TV'de hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte yanıtı.

        Giriş: 13.11.2025 - 07:39 Güncelleme: 13.11.2025 - 07:39
        1

        10 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Akşam kuşağında birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Now TV’de ise Atatürk filmi sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV’de hangi diziler yayınlanacak? İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW yayın akışı listesi.

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:15 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:08 İstiklal Marşı

        05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:00 Kalk Gidelim

        08:45 Anıtkabir'den Naklen Yayın

        09:15 Dolmabahçe'de O Sabah: 10 Kasım 1938

        09:45 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Kod Adı Kırlangıç

        14:35 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:30 Cennetin Çocukları

        03:50 Gönül Dağı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        23:30 Kayıp Şehir

        01:40 Gözleri Karadeniz

        04:20 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Atatürk

        22:30 Kıskanmak

        01:00 Sahtekarlar

        03:30 İnadına Aşk

        04:45 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bereketli Topraklar

        22:45 Yusuf & Yusuf

        00:45 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Yusuf & Yusuf

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Batman Kara Şövalye Yükseliyor

        23:30 Batman Kara Şövalye Yükseliyor

        02:30 Kral Kaybederse

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        10 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
