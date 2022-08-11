Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu akşam TV’de neler var? 11 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

TV yayın akışı Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV tarafından yayınlandı. Sevdikleri dizi, film ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler 11 Ağustos TV yayın akışını araştırıyor. İşte, 11 Ağustos 2022 TV yayın akışında yer alan programlar...

ABONE OL
  • TV yayın akışı 11 Ağustos 2022 Perşembe: Bu akşam TV'de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    Yaz aylarının gelişiyle birlitke birbirinden farklı yaz dizileri televizyon ekranlarını süslemeye başladı. Haftanın dördüncü iş gününde yorgunluğunu film ya da dizi izlyerek geçirmek isteyenler 11 Ağustos yayın akışını araştırıyor. İşte, 11 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV televizyon yayın akışı....
  • TV yayın akışı 11 Ağustos 2022 Perşembe: Bu akşam TV'de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • TV yayın akışı 11 Ağustos 2022 Perşembe: Bu akşam TV'de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ah Nerede

    09:45 Yüksek Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18:45 Star Haber

     

    20:00 Duy Beni
  • TV yayın akışı 11 Ağustos 2022 Perşembe: Bu akşam TV'de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Yaprak Dökümü

    15:30 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Haber

     

    20:00 Yasak Krallık
  • TV yayın akışı 11 Ağustos 2022 Perşembe: Bu akşam TV'de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

    20:00 Kazanan Restoran
  • TV yayın akışı 11 Ağustos 2022 Perşembe: Bu akşam TV'de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:15 7 Numara

    11:35 Bir Aş Hikayesi

    12:05 Masumlar Apartmanı

    15:20 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Seni Kalbime Sakladım
  • TV yayın akışı 11 Ağustos 2022 Perşembe: Bu akşam TV'de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

     

    20:00 Son Sığınak
  • TV yayın akışı 11 Ağustos 2022 Perşembe: Bu akşam TV'de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de 8 Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye

    14:30 Canım Annem

    16:00 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.