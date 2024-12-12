Tv yayın akışı 12 Aralık 2024: Bu akşam TV’de neler var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi Perşembe akşamı TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. TRT1'de yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverler tarafından takip edilecek. Peki, 12 Aralık bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 12 Aralık 2024 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV tv yayın akışı...

Habertürk Giriş: 12.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:37 facebook

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