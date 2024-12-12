Tv yayın akışı 12 Aralık 2024: Bu akşam TV’de neler var? Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 tv yayın akışı listesi
Perşembe akşamı TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. TRT1'de yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverler tarafından takip edilecek. Peki, 12 Aralık bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 12 Aralık 2024 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV tv yayın akışı...
TV yayın akışı listesinde bu akşam maçlar yer alıyor. Başakşehir-Heidenheim maçı canlı yayınla TRT Spor ekranlarında olurken günün diğer kritik karşılamaları TRT 1 ekranlarında olacak. İşte kanalların yayın akışı listesi
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KANAL D
07:00 Afilli Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
23:45 Uzak Şehir
02:15 Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
22:00 Yerli Dizi Tekrarı
00:30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Holding
22:20 Holding
00:40 Holding
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Hayallerinin Peşinde
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:35 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:45 Maç Önü
20:45 Malmö - Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi
23:00 Bodo Glimt - Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi
01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı