TV yayın akışı 12 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Gününü evde televizyon izleyerek geçirmeyi planlayan izleyiciler, bugün hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 12 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün iki dizi yeni sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan Yunanistan-Türkiye basketbol maçı basketbolseverlerle buluşacak. İşte, 12 Eylül 2025 Cuma Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Sezon)
00:15 Meteor Kıyameti
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
22:50 Karanlık Sular
00:40 Bizim Hikaye
03:20 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
21:00 Yunanistan - Türkiye | FIBA Erkekler Eurobasket Yarı Final
23:00 Eurobasket Özel
00:00 Simitçi | Türk Sineması
02:05 Seksenler
02:55 Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 İllegal Hayatlar
22:30 Şevket Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:15 Yaz Şarkısı
04:15 Bay Yanlış
06:00 Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Sezon)
00:15 Veliaht
02:30 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
