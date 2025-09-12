Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 12 EYLÜL 2025 CUMA: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 12 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Gününü evde televizyon izleyerek geçirmeyi planlayan izleyiciler, bugün hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 12 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün iki dizi yeni sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan Yunanistan-Türkiye basketbol maçı basketbolseverlerle buluşacak. İşte, 12 Eylül 2025 Cuma Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Giriş: 12.09.2025 - 10:41 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:41
        1

        12 Eylülm 2025 TV yayın akışı gününü televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti ile Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor. Yunanistan-Türkiye basketbol maçı heyecanı TRT 1 ‘de yaşanacakken diğer kanalların yayın akışlarında filmler ve yarışmalar yer alıyor. Peki, bugün TV’de ne var? İşte, 12 Eylül Cuma Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV, TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar (Yeni Sezon)

        00:15 Meteor Kıyameti

        02:00 Poyraz Karayel

        04:15 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Can Borcu

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        22:50 Karanlık Sular

        00:40 Bizim Hikaye

        03:20 Kardeşlerim

        05:30 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kara Tahta

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        15:55 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        21:00 Yunanistan - Türkiye | FIBA Erkekler Eurobasket Yarı Final

        23:00 Eurobasket Özel

        00:00 Simitçi | Türk Sineması

        02:05 Seksenler

        02:55 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

        20:00 İllegal Hayatlar

        22:30 Şevket Yerimdar

        01:00 Aşk Mantık İntikam

        03:15 Yaz Şarkısı

        04:15 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        01:00 Baba Ocağı

        03:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Sezon)

        00:15 Veliaht

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        12 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

