Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
23.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı
00.15 Baraj
02.45 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Temizlik Benim İşim
06.00 Hayat Sevince Güzel
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Logan: Wolverine
22.45 Yeni Hayat
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.40 Star Haber
20.00 İyi Günde Kötü Günde 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Türkler Geliyor 'Yerli Sinema'
22.30 Maria İle Mustafa
01.45 Kırgın Çiçekler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.55 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek
00.15 Yerli Dizi
02.50 Türkan Hanım'ın Konağı
04.00 Fazlası Zarar
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