Bu akşam evinde televizyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 19 Mayıs Perşembe TV yayın akışını araştırıyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi ve film televizyonda seyirci karşısına çıkacak. İşte 28 Nisan TV yayın akışına göre Perşembe bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...