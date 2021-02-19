Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Şubat 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
00.15 Katiller Devri 'Yabancı Film'
02.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yüzleşme
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Seni Çok Bekledim 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Seni Çok Bekledim 'Dizi'
00.20 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Büyük Soygun 'Yabancı Film'
04.30 Büyük Soygun 'Yabancı Film' (Tekrar)
06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı 'Dizi'
00.20 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Son Yaz 'Dizi'
00.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
TRT1 YAYIN AKIŞI
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'
00.15 Baba 3 'Yabancı Film'
03.35 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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