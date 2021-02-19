Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Şubat 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo 'Dizi'

00.15 Katiller Devri 'Yabancı Film'

02.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yüzleşme

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Seni Çok Bekledim 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Seni Çok Bekledim 'Dizi'

00.20 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Büyük Soygun 'Yabancı Film'

04.30 Büyük Soygun 'Yabancı Film' (Tekrar)

06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Akıncı 'Dizi'

00.20 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Son Yaz 'Dizi'

00.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.45 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi'

00.15 Baba 3 'Yabancı Film'

03.35 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler