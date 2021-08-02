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TV Yayın akışı 2 Ağustos 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 2 Ağustos 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kahraman Babam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 2 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 2 Ağustos 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'
02.30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'(Tekrar)
04.15 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aşk Oluversin Gari 'Türk Filmi'
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Olmaz Oluversin Gari 'Türk Filmi'
23.30 Olmaz Oluversin Gari 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi'
22.45 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.20 Star Market (Tekrar)
03.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Aşkın Tarifi 'Dizi'
23.45 Hızlı ve Ateşli 'Yabancı Film'
01.45 Hızlı ve Ateşli 'Yabancı Film'(Tekrar)
04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Sonsuz Aşk 'Türk Filmi'
16.15 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kalp Yarası 'Dizi'
00.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
03.05 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.40 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Mahrem 'Dizi'
22.45 Dilsiz 'Türk Filmi'
22.45 Yerli Dizi
01.05 Soluk 'Türk Filmi'
02.55 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Paylaş Benimle

14:30 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021

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