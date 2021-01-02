Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Nasipse Olur 'Türk Filmi'
22.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'
00.15 Nasipse Olur 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 Gülümse Yeter 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
14.00 Yılbaşı Ailesi 'Yabancı Film'
15.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 'Yabancı Film'
22.45 Herkül: Efsane Başlıyor 'Yabancı Film'
00.45 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Müzik Arası
04.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 'Yabancı Film'
15.15 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Akıncı 'Dizi'
23.40 Kim Milyoner Olmak İster
03.15 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17.10 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları 'Yabancı Film'
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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