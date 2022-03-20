20 Mart TV yayın akışı diziseverler tarafından araştırılıyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Diziseverler bugün TV’de hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. 20 Mart Pazar akşamı; Adı Sevgi, Teşkilat ve Yargı dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor.20 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;