Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Tarkan Gümüş Eyer 'Türk Filmi'
16.00 Kalbimin Efendisi 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Dondurucu 'Yabancı Film'
01.45 Dondurucu 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
14.15 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Petrol Kralları 'Türk Filmi'
22.00 Şef Akademi
23.45 Badem Şekeri 4 'Türk Filmi'
01.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 'Dizi' (Tekrar)
16.00 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Star Market
23.30 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu 'Yabancı Film'
19.00 Kanal D Haber
20.00 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film' (Tekrar)
22.00 Takip: İstanbul 'Yabancı Film'
23.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Yakın Koruma 'Yabancı Film'
04.45 Müzik Arası
05.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
14.15 Ralph ve İnternet 'Yabancı Film'
16.20 Şans Kapıyı Çalınca
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Sinema 'Yabancı Film'
02.10 Sinema 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.40 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
16.25 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)
17.45 Yıldızların Yolu
19.00 Ana Haber
20.00 Görevimiz Tehlike 5 'Yabancı Film'
22.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00.05 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00.20 Görevimiz Tehlike 5 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.35 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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