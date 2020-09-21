Yayın akışı, kanalalrda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çukur

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yasak Elma

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş

22:30 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sefirin Kızı

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Gençliğim Eyvah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Masumlar Apartmanı