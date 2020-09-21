Yayın akışı, kanalalrda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çukur
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yasak Elma
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş
22:30 Yeni Hayat
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Gençliğim Eyvah
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Masumlar Apartmanı
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