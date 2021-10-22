Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:30 Bir Başka Güzel
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 13:00 Bir Başk Güzel
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Yalancı
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:15 Yargı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Yerli dizi/sinema
FOX YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 13:00 Bizim Köyün Kızları
- 15:30 Dünya Hali (Altyazılı)
- 16:45 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Masterchef Türkiye
- 13:00 Kırmızı Oda
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda
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