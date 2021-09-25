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TV Yayın akışı 25 Eylül 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 25 Eylül 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yabancı ve yerli filmler, yarışma programları ekranlara gelecek. İşte, 25 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 25 Eylül 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Eylül Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Özel Bölüm)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
04.30 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
14.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Son Yaz 'Dizi'
00.15 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Bizim İçin Şampiyon 'Türk Filmi'
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 En Güzel Bölüm
15.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi'
22.30 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi'
03.00 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Müzik Arası
05.45 Ankara'nın Dikmeni 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.10 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
15.30 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Titanik 'Yabancı Film'
04.00 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

16:30 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 Kırmızı Oda

20:00 Masterchef Türkiye 2021

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