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TV Yayın akışı 25 Şubat 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 25 Şubat Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 25 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 25 Şubat 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeöme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Yüzleşme
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:30 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Akrep

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dağ 2
22:50 3'te 3

TV 8 YAYIN AKIŞI

17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021

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