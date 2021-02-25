Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeöme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Yüzleşme
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:30 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dağ 2
22:50 3'te 3
TV 8 YAYIN AKIŞI
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
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