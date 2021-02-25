Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeöme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Yüzleşme

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:30 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Mucize Doktor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Dağ 2

22:50 3'te 3

TV 8 YAYIN AKIŞI

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021