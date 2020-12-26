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TV Yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Annenin Günahı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 26 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 26 Aralık 2020 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Aralık Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Gülümse Yeter 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

16.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

14.30 Sevimli Yunus 'Yabancı Film'
16.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
22.45 Yeni Nesil Ajan xxx2 'Yabancı Film'
00.45 Geçmiş Günler 'Yabancı Film'
02.45 Yeni Nesil Ajan xxx2 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Buzkıran 'Yabancı Film'
02.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.15 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı 'Dizi'
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 'Dizi' (Tekrar)
04.35 Yedi Numara 'Dizi' (Tekrar)

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