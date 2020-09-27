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TV Yayın akışı 27 Eylül 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 27 Eylül Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Maria ile Mustafa, Savaşçı, Tövbeler Olsun yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 27 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV Yayın akışı 27 Eylül 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Çatı Katı Aşk
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:45 En Güzel Bölüm-382
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
23:30 Bir Demet Tiyatro

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Savaşçı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:45 Ramo
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

15:15 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:40 Masumlar Apartmanı
17:55 Gezegenin Kara Kutusu
18:55 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun

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