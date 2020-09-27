Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Çatı Katı Aşk

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:45 En Güzel Bölüm-382

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

23:30 Bir Demet Tiyatro

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Savaşçı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:45 Ramo

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

15:15 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:40 Masumlar Apartmanı

17:55 Gezegenin Kara Kutusu

18:55 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun