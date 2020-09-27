Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Çatı Katı Aşk
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Yeni Hayat
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:45 En Güzel Bölüm-382
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
23:30 Bir Demet Tiyatro
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Savaşçı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:45 Ramo
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
15:15 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:40 Masumlar Apartmanı
17:55 Gezegenin Kara Kutusu
18:55 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
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